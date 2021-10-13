رحلة من التشويق والمتعة في رواية العملاق الطيب

دمشق-سانا

لا يمكن لمن شاهد فيلم العملاق الودود الطيب الذي عرض عام 2016 والمستقى من رواية الروائي البريطاني الشهير رولد دال الا أن يتوقف عند المعنى الكبير في هذه الرواية وهو عدم الانخداع بالمظاهر والبحث عن الجوهر.

الرواية التي صدرت عام 1982 وطبع منها عشرات ملايين النسخ حول العالم نشرتها مؤءخرا الهيئة العامة السورية للكتاب تحت اسم العملاق الطيب وتولى نقلها للعربية ربا زين الدين والرسوم لقحطان الطلاع.

وتدور الرواية التي تقع في 239 من القطع الكبير حول صوفي الفتاة الصغيرة التي تصادف بأحد الأيام العملاق الودود الضخم الذي يتضح مع الوقت أن مظهره المخيف يختلف تماما عن جوهره فهو طيب وودود للغاية على خلاف أقرانه من العمالقة الذين يمقتونه بسبب رفضه التهام الأطفال وتتوثق العلاقة أكثر بينهما لتبدأ رحلة من المتعة والتشويق والخيال.

وخلال رحلة صوفي نقرأ الكثير من الحوارات الممتعة ونرى الخيال في ابتكار الشخصيات والمواقف في كل أجزاء الرواية مع حبكة مشوقة تجعل الطفل يشد إلى تفاصيلها باحثا عن إجابات لأسئلته.

يذكر أن رولد دال هو روائي وكاتب قصص قصيرة وسيناريو بريطاني تشتمل أعماله الناجحة الأخرى على القصص والروايات التي غالباً ما تختتم بنهايات غير متوقعة ومن أشهر أعماله آل تويت وتشارلي ومصنع الشوكولاتة حيث اقتبست أعماله في العديد من الأعمال.

أما ربا زين الدين فهي مترجمة سورية عضو في اتحاد الكتاب العرب بجمعية الترجمة صدرت لها الاعمال المترجمة صياد الجرذان وقصص أخرى رجل من الجنوب الصندوق الزجاجي.

ميس العاني