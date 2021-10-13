مصرع 13 شخصا وفقدان آخرين جراء الإعصار كومباسو في الفلبين

مانيلا-سانا

لقي 13 شخصا مصرعهم في الفلبين ولا يزال 9 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة مرافقة للإعصار الاستوائي كومباسو.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين قوله في بيان إن معظم الضحايا لقوا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في مناطق شمال الفلبين وفي مقاطعة بالاوان جنوب غرب البلاد مشيرة إلى أنه تم إجلاء نحو ألفي شخص وإلى أن الفيضانات والانهيارات تسببت بأضرار مادية كبيرة بالمناطق الزراعية قدرت بنحو 7ر9 ملايين دولار أمريكي.

وتتعرض الفلبين وهي مجموعة جزر تضم أكثر من 7600 جزيرة لنحو 20 عاصفة أو إعصارا كل عام ما يتسبب في هطول أمطار غزيرة تنجم عنها انهيارات أرضية.