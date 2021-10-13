ترحيل الأنقاض وإزالة الأعشاب والأتربة وتعقيم الحاويات في عدة أحياء بحمص

حمص-سانا

تجري ورشات مجلس مدينة حمص أعمال ترحيل للأنقاض من عدة أحياء في المدينة إضافة إلى تنظيف وإزالة الأعشاب والأتربة من المنصفات وتعقيم الحاويات.

المهندس عماد الصالح مدير النظافة في المجلس أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تم غسل وتعقيم الحاويات في شوارع وادي الذهب والخالدية وتنظيف وإزالة الاعشاب والأتربة من منصف وأرصفة حي الوعر وساحة جامع الزاوية في حي باب هود وشارع ومنصف طريق حماة من دوار الساعة القديمة حتى دوار المطاحن.

ولفت الصالح إلى أنه تم ترحيل الأنقاض من حي باب هود وترحيل مكب قمامة في نهاية شارع الشبكات في حي الشماس ومكبات القمامة والأنقاض من أحياء جب الجندلي وعشيرة وباب الدريب مشيرا إلى أنه تمت معالجة مشكلة النفايات والقمامة المتراكمة خلال سنوات ضمن قطعة أرض فارغة اصبحت مكبا للنفايات ومصدراً للروائح المزعجة وللحشرات في حي جب الجندلي بعد ورود عدة شكاوى من أهالي الحي حيث تم تنظيف وترحيل الانقاض والقمامة المتراكمة.

رشا المحرز