روسيا تطور لقاحاً مدمجاً لكورونا والإنفلونزا

موسكو-سانا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو انتهاء التجارب للقاح مدمج مضاد لفيروس كورونا والإنفلونزا في جرعة واحدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن موراشكو قوله اليوم ..”نكمل حالياً البحث الخاص بالاستخدام المشترك للقاحين المضادين للإنفلونزا وفيروس كورونا في آن واحد”.

وأضاف موراشكو “أعتقد أننا سننشر هذه المعلومات في القريب العاجل”.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد كوفيد19 في آب 2020 طوره مركز غاماليا لأبحاث الاوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسىي للاستثمارات المباشرة تحت اسم (سبوتنيك في).