مياه الأمطار تتسبب بانزلاق صهريج محمل بالكيروسين في نفق العباسيين بدمشق

دمشق-سانا

قال رئيس فرع مرور دمشق العميد خالد الخطيب إن الأمطار تسببت بانزلاق صهريج عائد لشركة سادكوب محمل بمادة الكيروسين في نفق العباسيين بعد أن فقد السائق السيطرة عليه.

وبين الخطيب لمراسل سانا أن الصهريج كان قادماً من منطقة الزبلطاني باتجاه العباسيين حيث وجراء مياه المطر انزلق في نفق العباسيين واصطدم بالحائط اليساري للنفق ما أدى إلى إحداث أضرار بالصهريج وتسرب مادة الكيروسين بكميات كبيرة.

وأكد الخطيب أن دوريات من فرع مرور دمشق توجهت مباشرة إلى المكان وأغلقت الطرق المؤدية إليه فيما تم استدعاء فرق الإطفاء والدفاع المدني وكوادر محافظة دمشق واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية حيث تتم إزالة آثار البقع المتسربة عن الطريق.