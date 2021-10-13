مصر تدعو لمواجهة الإرهاب وحل أزمة سد النهصة

بودابست-سانا

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة بلاده إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والعمل على التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة استناداً لقواعد القانون الدولي.

ولفت السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك أثر مباحثاته اليوم مع نظيره الهنغاري “يانوش أدير” في بودابست إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار آفة الإرهاب على كل المستويات والعمل على اقتلاعها من جذورها.

وبخصوص أزمة سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل عرض الرئيس المصري معاناة بلاده من أزمة مياه مذكراً بأن حضارة مصر على مدى عشرات آلاف السنين لم تقم إلا على نهر النيل.

وبهذا الصدد أكد السيسي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة استناداً إلى قواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في هذا الشأن.