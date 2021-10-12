جمعية الشعر باتحاد الكتاب الفلسطيني تحتفي بالشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود

دمشق-سانا

خصصت جمعية الشعر باتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين لقاء الثلاثاء للاحتفاء بالشاعر والشهيد الفلسطيني عبد الرحيم محمود وتجربته النضالية والأدبية.

وتحدث الشاعر رضوان قاسم في مداخلته عن سيرة محمود الذاتية مشيراً إلى أنه من مواليد 1913 في مدينة طولكرم بفلسطين المحتلة وهو ثوري وشاعر لقب بالشهيد قبل أن يرتقي خلال مشاركته في التصدي للعصابات الصهيونية إبان حرب فلسطين 1948 بسبب قصيدته الشهيد التي قال فيها “سأحمل روحي على راحتي، وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا” تاركاً عدداً كبيراً من القصائد حملت الهم الوطني والقومي والدفاع عن قضية فلسطين والوعي الواضح للواقع العربي في تلك الفترة.

كما تحدث الشاعر صالح هواري في مداخلته عن الانزياح في الشعر واللغة مقدماً سلسلة من الأدلة والشواهد والأمثلة لافتاً إلى أن الانزياح ليس وليد هذا العصر وإنما هو موجود منذ القدم ولكن الحداثة الشعرية بلورته وكرسته كمفهوم وضرورة من ضرورات الشعر الحديث.

وألقى الشاعر بلال أحمد قصائد من مجموعته الشعرية سفر تكوين الحب بعنوان أنا بانتظارك ومهدي منتظر وفضاء الأغنية كما شارك الشاعر سليم المغربي بقصيدة تنتمي للنوع النبطي إضافة إلى قصيدة بعنوان عرب وأخرى حبيبي رسول الله أداها بطريقة الإنشاد وقرأ الشاعر جابر الطويل قصيدة تفعيلة بعنوان عن كتاب الأرض وأخرى عمودية جاءت بعنوان في هوى القدس.

وقدمت الناقدة هيلانة عطا الله قراءة في قصائد الشعراء لفتت فيها إلى البناء الموسيقي لقصائد الشعراء المشاركين ودورها في البنية الفكرية لتلك القصائد.

وفي فقرة بعنوان وجهاً لوجه قدمت الشاعرة خلود قدورة قصائد بعنوان بك أكتمل وفصاحة موج وأخرى بلا عنوان إضافة الى نص عارضت فيه قصيدة للشاعر أحمد شوقي بينما قدم الناقد أحمد هلال قراءة نقدية تحليلية للقصائد الملقاة من حيث الشكل والمضمون.

بلال أحمد