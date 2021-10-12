فرقتا الكورال والتراث الفني بشبيبة اللاذقية تحييان حفلاً مادته الطرب السوري

اللاذقية-سانا

فقرات فنية وموسيقية وعزف جماعي وافرادي وأغان تراثية قدمتها فرقتا الكورال الفرعية التراث الفني التابعتين لفرع اتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة.

الحفل الذي قدم بعنوان “أنت الأمل” بمناسبة الاحتفال بعيد الشبيبة الـ 53 وبأعياد تشرين تحدث عنه أحمد حموده قائد فرقة الكورال وأمين سر مكتب الفنون في فرع الشبيبة في تصريح لمراسلة سانا بأنه تضمن مشاركة 16 شاباً وشابة قدموا تشكيلة من الطربيات السورية من خلال لوحة تجسد الفسيفساء السوري.

هذه الفعالية التي تقام وفقاً لحموده بشكل دوري تحمل مضامين إنسانية ووطنية هدفها الحفاظ على التراث وتطويره وصقل مواهب الشباب الواعد.

وأعرب سومر الضاهر عضو قيادة الفرع عن تفاؤله بهذه الأنشطة الفنية والغنائية لأنها تعزز الحس الوطني عند الشباب وتنمي مواهبهم وتجعل منهم رديفاً لجيشنا البطل في عملية إعادة بناء سورية.

أحمد القمشة رئيس مكتب الأنشطة الفنية نوه بالعروض المقدمة والأغاني التراثية بما يعكس نجاح الشبيبة ودورها في رعاية الشباب وتحقيق طموحاتهم.

واختتم الحفل بتكريم الشخصيات من محافظة اللاذقية وتوزيع شهادات تقدير لأشخاص ساهموا بنجاح العمل الفني خلال عام 2021 من مخرجين فنيين ومسرح ومدربي كورال وتكريم لأقدم رفيق شبيبي في محافظة اللاذقية عدنان يونس إضافة إلى تكريم مجموعة من الشباب الواعد من أعضاء الفرقة الفنية والموسيقية التي شاركت بالحفل فضلاً عن بعض الموهوبين بمجالات الفن والمسرح.

غفار ديب