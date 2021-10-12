العدوان السعودي يجدد خرقه وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى تحالف العدوان السعودي ومرتزقتها 214 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة اليوم قوله “إن من بين الخروقات 9 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية”.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت تحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجام و28 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 239 قذيفة و161 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.