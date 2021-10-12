تأهل فريق عمال السويداء للتجمع النهائي لدورة القسم بكرة القدم للناشئات

السويداء-سانا

تأهل فريق عمال السويداء للتجمع النهائي لدورة القسم بكرة القدم لفئة الناشئات بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة بفوزه على فريق العربي بهدف دون مقابل وذلك في مباراتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية.

وكان فريق عمال السويداء تغلب على محافظة القنيطرة أمس 5-صفر وفاز العربي على محافظة القنيطرة 11-صفر.

ووزعت الفرق المشاركة بدورة القسم للناشئات بكرة القدم إلى ثلاث مجموعات حيث يتأهل أبطال هذه المجموعات والفريق الحائز على أفضل مركز ثان للدور النهائي الذي يقام بطريقة التجمع بدمشق في الرابع عشر والسادس عشر من الشهر الحالي.