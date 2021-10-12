المقداد: سورية حريصة على مساعدة لبنان لتجاوز ما يمر به من تحديات

بلغراد-سانا

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين وعبد الله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني خلال لقائهما في إطار مشاركة الجمهورية العربية السورية في الاجتماع رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز المنعقد حالياً في بلغراد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وأعرب الوزير المقداد عن حرص سورية على رفاه وتقدم الأشقاء اللبنانيين مؤكداً تقديم المساعدة الممكنة لتجاوز الصعوبات والتحديات التي مر بها لبنان خلال الفترة الماضية.

بدوره شكر الوزير بوحبيب سورية على ما تقدمه للبنان وخاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة.

كما ناقش الوزيران عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم وديارهم وأكد الوزير المقداد بهذا السياق ترحيب سورية بجميع أبنائها وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتأمين عودة طوعية وكريمة لهم مشيراً في هذا الخصوص إلى المراسيم والقوانين التي صدرت لتسهيل تلك العودة.

وطالب الدكتور المقداد المنظمات الدولية بالقيام بواجبها تجاه اللاجئين السوريين وعدم إعاقة عودتهم إلى وطنهم الأم سورية.

كما التقى وزير الخارجية والمغتربين مع معاون وزير الخارجية الإيراني سفاري مهدي وتمت مناقشة أوجه التعاون كافة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات السياسية والاقتصادية.

وأعرب معاون الوزير الإيراني عن استعداد بلاده لتقديم كل أشكال المساعدة لسورية ومناقشة جميع الأمور المتعلقة بكيفية تذليل العقبات التي تحول دون ذلك.

وجدد الوزير المقداد التأكيد على أهمية العلاقات السورية الإيرانية وضرورة تعزيزها في كل المجالات.

حضر اللقاءين من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص والدكتور عمار عوض القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الجمهورية العربية السورية في بلغراد وعميد حمدان من السفارة السورية في بلغراد.