إخماد حريقين في عكار شمال لبنان

بيروت-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني اللبناني حريقا كبيرا أتى على مساحات واسعة من أشجار الزيتون في كروم بلدة مشحا المعروفة بمنطقة “العريض” واقترب من منازل المدنيين في عكار شمال لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام “إن عناصر الدفاع المدني عملوا على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده قبل تمدده الى المنازل والى الأراضي المجاورة والمشجرة ويعملون الآن على تبريد مكان الحريق خوفا من اشتعاله مجددا”.

كما عمل عناصر من الدفاع المدني على اخماد حريق اندلع في الاراضي العشبية اليابسة في خراج بلدة كروم عرب في عكار وامتد إلى الأراضي والبساتين المجاورة وأتى على عدد من الأشجار المثمرة كما تعمل العناصر على تبريد الموقع.

وكانت مروحيات الجيش اللبناني بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني تمكنت أمس الأول من السيطرة على النيران التي اندلعت في أحراج بلدات بزال وحبشيت وعين الذهب في عكار شمال لبنان على مدى يومين متتاليين.