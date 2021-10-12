إيران: قواتنا المسلحة تقف إلى جانب الشعب في مواجهة الأعداء

طهران-سانا

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن القوات المسلحة الإيرانية تقف بجهوزية تامة وبصلابة جنباً إلى جنب الشعب الإيراني في مواجهة الأعداء والتصدي لأي تهديد يستهدف البلاد.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن موسوي قوله على هامش المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الإيراني: “إنه تم إيجاد شبكة دفاع جوي متكاملة لمقر (خاتم الأنبياء) المشترك للدفاع الجوي وهي على أتم الاستعداد للدفاع عن البلاد ضد أي تهديد” مشيراً إلى أن قوتي الدفاع الجوي العليا للبلاد وهما قوات الدفاع الجوي للجيش والدفاع الجوي للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية قد بدأ عملهما بشكل تآزري ومتكامل تحت قيادة شبكة دفاع جوي متكاملة وأجريا عدة مناورات مشتركة.

وفي وقت سابق اليوم بدأت القوات الإيرانية مناورات تخصصية بعنوان “المدافعون عن سماء الولاية 1400” بمشاركة وحدات النخبة لقوة الدفاع الجوي والقوة الجوية للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري في منطقة الصحراء الوسطى في البلاد.