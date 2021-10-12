ستة شعراء من الحسكة يحيون فعاليات اليوم الأول من مهرجان الخريف الشعري

القامشلي-سانا

صدحت حناجر ستة من شعراء محافظة الحسكة مع انطلاقة فعاليات مهرجان الخريف الشعري بألوان وقوالب شعرية متنوعة وغنية في المركز الثقافي العربي بمدينة القامشلي اليوم.

وجاءت قصائد الشعراء المشاركين “حواس العلي، ومنير خلف، وعبد السلام العبوسي، وإبراهيم المرعي، وأحمد حويش، وفائزة القادري” من وحي قضايا الوطن والحب وتغنت بأرض سورية وترابها.

وحول المهرجان الذي تقيمه مديرية الثقافة وبالتعاون مع جمعية صفصاف الخابور الثقافية وفرع اتحاد الكتاب العرب ذكرت فائزة القادري رئيسة ثقافي القامشلي في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام تضم أعلام الثقافة في محافظة الحسكة من الشعراء لنخبة من جمهور الثقافة في المدينة.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة جمعية صفصاف الخابور الثقافية أحمد الحسين إلى أن للشعر خصوصية في محافظة الحسكة لكونه يرتبط بتراث المحافظة الغني.