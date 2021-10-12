القوات الإيرانية تبدأ مناورات تدريبية جديدة وسط البلاد

طهران-سانا

بدأت القوات الإيرانية اليوم مناورات تخصصية بعنوان “المدافعون عن سماء الولاية 1400” بمشاركة وحدات النخبة لقوة الدفاع الجوي والقوة الجوية للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري في منطقة الصحراء الوسطى في البلاد.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قادر رحيم زادة: “إن هذه المناورات تجري بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للوحدات وتعزيز قدرة الردع وتقييم المنظومات الوطنية للدفاع الجوي لمواجهة التهديدات المختلفة والمكثفة والدفاع الشامل ومواجهة الحرب الإلكترونية والسيبرانية”.

كما أكد رحيم زادة أن من أهداف هذه المناورات رفع مستوى المعرفة والمهارة لدى الكوادر العملانية والفنية والإحاطة الاستخبارية والتمرين على التعاضد والتنسيق بين مراكز القيادة والسيطرة للجيش والحرس الثوري في إطار شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد.

وخلال المناورات تم القضاء على أهداف معادية مفترضة متوسطة الارتفاع عبر صواريخ أطلقت من منظومة “3 خرداد” للقوة الجوفضائية للحرس الثوري ومنظومة “15 خرداد” لقوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني.