وقفة في البيرة تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة البيرة بالضفة الغربية في وقفة تضامنية دعما للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى ورددوا هتافات تطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري للإفراج عنهم وعن جميع الأسرى.

وأكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان أن الوقفات أمام مقار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر تأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات الشعب الفلسطيني باعتبارها أحد الثوابت الوطنية داعيا أحرار العالم إلى دعم النضال من أجل عدالة قضيتهم ونيل حريتهم من معتقلات الاحتلال.