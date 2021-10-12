جباروف: الأراضي الروسية غير قابلة للتجزئة

موسكو-سانا

أكد النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن الأراضي الروسية غير قابلة للتجزئة كما ان حدود الاتحاد الروسي لا تخضع للمراجعة.

وقال جباروف في تعليقه على تصريح لرئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا حول امتداد سيادة طوكيو إلى جزر الكوريل الجنوبية “إنه خطاب مظاهرة في جلسة استماع بالبرلمان يهدف إلى تهدئة المجتمع والأحزاب السياسية اليابانية” مضيفاً أن “كيشيدا يفهم بشكل ممتاز أن الأراضي الروسية غير قابلة للتجزئة وأن حدودها لا تخضع للمراجعة وهذا ما ينص عليه الدستور وبالتالي فان أي تعد على هذه الأراضي سيعتبر عدوانا”.

وعبر السيناتور الروسي عن أسفه لأن تصريحات من هذا النوع لا تسهم في تحسن العلاقات الروسية اليابانية مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الياباني الجديد سيواجه صعوبات في تفسير موقفه لموسكو وخاصة حول الأساس الذي اعتمده في تصريحه حول سيادة بلاده على جزر الكوريل الجنوبية.

وتطالب اليابان بجزر شيكوتار وكوناشير وإيتوروب وهاموباي اعتماداً على اتفاقية ثنائية حول التجارة والحدود وقعتها مع روسيا في عام 1855 وحولت طوكيو مسألة إعادة هذه الجزر إلى شرط لتوقيع معاهدة سلام مع روسيا لم يتم توقيعها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.