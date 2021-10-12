بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق سباق دروب تشرين الثاني للدراجات

اللاذقية-سانا

بمشاركة عربية ودولية انطلقت اليوم المرحلة الأولى من سباق دروب تشرين الثاني للدراجات الذي يقيمه الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة اللاذقية على محور أوتستراد اللاذقية حلب الجديد.

وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس اتحاد الدراجات خالد كوكش أنه تم اتحاذ كافة التدابير وإجراءات السلامة الصحية لجميع المشاركين في السباق البالغ عددهم 65 متسابقا ومتسابقة يمثلون 10 فرق للذكور و6 فرق للإناث من السودان والعراق ولبنان وفلسطين وثلاثة فرق روسية ومثلها سورية.

وأضاف كوكش إن السباق اليوم يتضمن الفرق ضد الساعة لفئة الذكور انطلاقا من عقدة اوتستراد البصة على محور أوتستراد اللاذقية حلب الجديد لمسافة 55 كم وصولا لجسر سلمى والعودة لنقطة البداية عند عقدة البصة ولفئة الاناث فرق ضد الساعة لمسافة 42 كم إنطلاقا من عقدة البصة وصولا لجسر زوبار والعودة لنقطة البداية على أن تقام غدا مسابقة فردي ضد الساعة إناث لمسافة21 كم وذكور لمسافة42 كم وبعد غد تقام مرحلة الفردي العام للإناث لمسافة 55 كم وفي اليوم الذي يليه ستقام مسابقة الفردي العام للذكور لمسافة84 كم.

يشار إلى أن اليوم الأخير من الفعالية سيتضمن سباقا كبيرا يشارك فيه 150 لاعبا ولاعبة من صلنفة وصولا للحفة تخلله عروض فنية.