هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار

أنقرة-سانا

هبطت الليرة التركية الى مستوى قياسي جديد أمام الدولار.

وذكرت رويترز أن الليرة التركية تراجعت إلى مستوى جديد متجاوزة مستوى تسعة ليرات للدولار متأثرة بعدم التيقن بشأن الضغوط السياسية لخفض سعر الفائدة وبارتفاع العملة الأمريكية بشكل عام.

وانخفضت الليرة التركية بنحو 18 بالمئة امام الدولار منذ بداية العام الجاري ما فاقم ارتفاع التضخم في تركيا الذي بلغ 20 بالمئة.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد جراء سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وإجراءاته القمعية التي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.