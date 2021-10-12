الخارجية الروسية: نحترم الخيار السيادي للشعب العراقي في انتخاباته البرلمانية

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تحترم الخيار السيادي للشعب العراقي في انتخابات مجلس النواب معربة عن أملها في أن يتم تشكيل حكومة عراقية جديدة وشاملة بأسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان أمس إن “التنظيم الناجح للتعبير عن إرادة الشعب العراقي في ظل الظروف الصعبة والتهديدات الارهابية التي تلوح في الافق يعتبر خطوة رئيسية تجاه المزيد من التقدم في تحسين اوضاع البلاد وتحقيق الاستقرار السياسي والأمن فيها” منوهة بجهود الحكومة العراقية في تنظيم عمليات الاقتراع على كامل أراضي العراق.

وكانت عمليات التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي جرت الأحد الماضي وسط اجراءات أمنية مشددة ومراقبة دولية واسعة.