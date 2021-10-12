ألمانيا أول المتأهلين لمونديال كأس العالم 2022

سكوبيه-سانا

انتزع منتخب ألمانيا بطاقة التأهل الأولى من القارة الأوروبية إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوزه على مضيفه مقدونيا الشمالية بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة العاشرة.

رباعية المانشافت جاءت بتوقيع كاي هافيرتز وتيمو فيرنر “ثنائية” وجمال موسيالا في الدقائق 50 و70 و73 و83 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة ضمنت ألمانيا البقاء في صدارة المجموعة بوصولها إلى 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن ملاحقتها رومانيا في المقابل تراجع منتخب مقدونيا الشمالية للمركز الثالث بتوقفه عند 12 نقطة في المجموعة العاشرة.