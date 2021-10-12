النتائج المعلنة للانتخابات النيابية العراقية تمثل التصويتين العام والخاص

بغداد-سانا

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن النتائج المعلنة لانتخابات مجلس النواب العراقي اليوم تمثل التصويتين العام والخاص.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل قوله في تصريح إن “النتائج المعلنة اليوم تمثل التصويتين العام والخاص” مشيراً إلى أنه تم نقل نتائج الانتخابات يدوياً لضمان الدقة بنسبة “100” بالمئة.

وأضاف جميل أن النتائج أولية لوجود طعون وشكاوى للنظر فيها مشيراً إلى أن مفوضية الانتخابات ستستمر بتلقي الطعون 3 أيام وأن حسم الطعون والنظر بها سيتم بعد أسبوع من تقديمها.

ولفت جميل إلى أن مجموع الشكاوى بلغ 95 للتصويت العام و25 للتصويت الخاص.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في وقت سابق اليوم أن نسبة المشاركة الأولية في انتخابات مجلس النواب التي جرت بلغت 41 بالمئة.