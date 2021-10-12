الاجتهاد في الأسلوب والتقنيات بمعرض (شغف) لسوسن حج إبراهيم

دمشق-سانا

تضمن المعرض الفردي للفنانة التشكيلية سوسن حج إبراهيم بعنوان “شغف” تطوراً واضحاً لديها في صياغة اللوحة بأساليب وتقنيات تمتاز بانتمائها للأسلوب التعبيري التجريدي مع محاولات لتقديم رؤى فنية جديدة.

المعرض الذي تستضيفه صالة لؤي كيالي في الرواق العربي ضم 43 لوحة بتقنيتي الزيتي والإكريليك وبأحجام تراوحت بين الصغير والمتوسط والكبير وبمواضيع إنسانية كانت المرأة بطلة أغلبها.

وعن تنوع المناخات اللونية والتكوينات في أعمال المعرض قالت الفنانة التشكيلية سوسن في تصريح لـ “سانا”: “أحب التنوع وألجأ إلى كل الوسائل والأساليب الفنية التي تساعدني لأرسم لوحتي بحالة من الرضا مع الشغف الدائم للوصول إلى هدفي في صياغة لوحة جميلة عنوانها الحوار الفكري والجمالي بألوان وخطوط تعكس حالتي النفسية”.

وأوضحت الفنانة سوسن أنها أنجزت خلال عامين عدة أعمال عن سنوات الحرب مع حضور لوحات عن الحب إلى جانب بورتريهات وحالات إنسانية متنوعة مبينة أن المرأة هي البطلة في لوحاتها.

ولفتت صاحبة المعرض إلى أن الأسلوب التعبيري التجريدي هو الذي تفضله على غيره من الأساليب الفنية حتى تترك للمشاهد حرية فهم اللوحة ومعانيها بمزاجه ورؤيته معتمداً على بعض الرموز التي تستعملها لتكون مفتاحاً لفهم ما تريده أن يصل إليه.

وحول عنوان المعرض قالت: “أطلقت اسم شغف على هذا المعرض للتعبير عن حالتي مع الفن وحبي له منذ الصغر حيث اجتهد عبره لتحقيق نقلات نوعية ترضي نفسي والمشاهدين ولأحقق السعادة لهم ولي من خلال ما أقدم من لوحات”.

محمد سمير طحان