رئيس المكسيك: شركات أجنبية بينها أمريكية متورطة بتهريب الوقود

مكسيكوسيتي-سانا

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم أن شركة ترافيجورا الأمريكية لتجارة الطاقة من بين الشركات الأجنبية الكبرى المتورطة بتهريب الوقود خارج البلاد.

ونقلت رويترز عن أوبرادور قوله خلال مؤتمر صحفي “اكتشفنا أن بعض هذه الشركات الأجنبية الشهيرة تقوم بنقل وقود مهرب وجرى تعليق إذن الاستيراد لشركة ترافيجورا الأمريكية” مشيراً إلى أن مكتب النائب العام في المكسيك ينظر في القضية.

وتمثل تصريحات الرئيس المكسيكي تطوراً جديداً في قضية التحقيقات بملف شبكات الفساد والتي تشمل بعضاً من أكبر شركات تجارة الطاقة العالمية في أرجاء بضع دول في أمريكا اللاتينية.

وكانت وزارة الطاقة المكسيكية علقت الشهر الماضي أربعة إذون لاستيراد الوقود كانت ممنوحة لشركة ترافيجورا.