صدور نتائج المفاضلة العامة ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم النتائج الاسمية والحدود الدنيا للمفاضلة العامة ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية للفرع العلمي ومفاضلة الثانويات المهنية للعام الدراسي 2021-2022.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021-2022 من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أصدرت في السادس من شهر أيلول الماضي مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2021-2022 وحددت مدة قبول الطلبات الخاصة بها خلال الفترة ما بين 12 و30-9-2021.

هيلانه الهندي