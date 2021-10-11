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صدور نتائج المفاضلة العامة ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية

2021-10-11

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم النتائج الاسمية والحدود الدنيا للمفاضلة العامة ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية للفرع العلمي ومفاضلة الثانويات المهنية للعام الدراسي 2021-2022.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021-2022 من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أصدرت في السادس من شهر أيلول الماضي مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2021-2022 وحددت مدة قبول الطلبات الخاصة بها خلال الفترة ما بين 12 و30-9-2021.

هيلانه الهندي

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