تكريم 5 مشاريع لرواد الزراعة وإطلاق رواد الطاقات المتجددة قريباً

دمشق-سانا

كرم الاتحاد الوطني لطلبة سورية والجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب (سيا) اليوم 5 مشروعات رائدة لرواد الزراعة و13 مشروعاً يحملون أفكاراً إبداعية قابلة للتطبيق على مدرج جامعة دمشق.

وتضمنت عناوين المشروعات الفائزة (تقدير فعالية بعض الأساليب والطرق الحديثة في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور) و (روبوت رش زراعي) و(استثمار مخلفات الفطر في تصنيع طوب بناء بيئي) و(زراعة العديد من المحاصيل المتعاقبة في أرض زراعية واحدة).

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أعلن خلال التكريم أن الوزارة ستمنح براءات اختراع للمشروعات الفائزة وصولاً إلى منح سجل تجاري من دون أي شرط مسبق بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع متناهية الصغر من إيجاد كيان يساعدهم في مفاوضاتهم مع مؤسسات التمويل.

رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان بينت أن مشروع رواد الزراعة من أهم المشروعات التي يعمل عليها الاتحاد بالتعاون مع الجمعية للوصول إلى الأفكار الريادية الطلابية والاستفادة منها وربطها مع الجهة المعنية التنفيذية ومؤسسات التمويل الأصغر مشيرة إلى أن الاتحاد و(سيا) سيطلقان لاحقاً مشروع رواد الطاقات المتجددة.

رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب لؤي المنجد أشار إلى أن لجنة التحكيم اختارت 5 مشاريع وأفكاراً رائدة تميزت بالبساطة والإبداع من أصل 500 مشروع وفكرة مقدمة من الجامعات الحكومية والخاصة من مختلف المحافظات وفق معايير محددة.

الدكتورة دانا جودت عضو لجنة التحكيم أوضحت أن اللجنة اعتمدت في ترشيحها واختيارها للمشاريع ستة معايير وهي الابتكار والريادة والمعرفة والجدية بالطرح (الواقعية والقابلية للتطبيق في سورية.. خلق فرص عمل وتحسين الدخل.. الدمج مع مبادرات مجتمعية والاستعاضة عن المستوردات).

وفي تصريح لـ سانا أشار الطالب حسين محمد موسى طالب هندسة زراعية بجامعة دمشق إلى أن مشروعه يتعلق بزراعة المحاصيل المتعاقبة في قطعة أرض واحدة بأقل تكاليف ممكنة.

الطالبتان ريم نضال نعمان ورولا كامل رمان المشاركتان بمشروع استثمار مخلفات الفطر في تصنيع طوب بناء بيئي أشارتا إلى أن المشروع يهدف إلى رفع العازلية للحرارة ويخفض الإحمال بشكل كبير في المباني التي يستخدم في إنشائها هذا الطوب.

الطالب يوسف محمود حمدان من كلية الهندسة التقنية لفت إلى أن مشروعه يحمل عنوان روبوت رش زراعي وهو عبارة عن مركبة متحركة متحكم بها عن بعد لرش المبيدات والأسمدة.

الطالب شمعون يوسف سلمون عمل في مشروعه على استخلاص مبيدات بديلة أقل تكلفة وآمنة أكثر من المعمول بها حالياً وذلك من خلال استخلاص المواد الفعالة من نباتي الدفلة والاصطرك حيث تبلغ وفق سلمون تكلفة الليتر الواحد من المستخلص النباتي 50 ألف ليرة في حين تبلغ تكلفة الكمية ذاتها من المبيدات الشائعة أكثر من 250 ألف ليرة.

إبراهيم حكمت عبد الله طبيب أسنان أشار إلى أن مشروعه (المصائد الحشرية بطريقة الخمائر والحموض) يقوم على استخدام المبيدات الحشرية الزراعية بتكلفة وجهد أقل.

وتخلل حفل التكريم عرض فيلم قصير عن (سيا) وعرض موسيقي وغنائي لفرقة دمشق للجاز بمشاركة المغنية عبير البطل.

حضر الحفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم ووزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق ورئيس جامعة دمشق محمد يسار عابدين ومعاون وزير الزراعة لؤي أصلان وأمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي خالد الحلبوني وعدد من مديري مؤسسات التمويل الصغير ورؤساء جامعات حكومية وخاصة.

وتلا الحفل اجتماع بين الطلبة المشاركين وعدد من مؤسسات التمويل الأصغر شهد تبادلاً للأفكار والطروحات بهدف تحويل الأفكار المقدمة إلى مشاريع عملية على ارض الواقع.

منار ديب