صندوق المعونة يحدد موعد قبول طلبات الراغبين بالاستفادة من قروض التسليف الشعبي

دمشق-سانا

أعلن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالاستفادة من دعم الصندوق للحصول على قروض من مصرف التسليف الشعبي لتمويل تأسيس مشروعهم الخاص أو تطوير مشروعهم القائم اعتباراً من يوم الخميس القادم في فروع الصندوق في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس والسويداء والقنيطرة.

وأوضح مدير عام الصندوق المهندس لؤي العرنجي في تعميم موجه لفروع الصندوق بالمحافظات أهمية شرح الغاية من قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر للمتقدمين بطلباتهم إلى الصندوق وشروط ومعايير الحصول عليها والفئات التي سيتم منحها التمويل والوثائق المطلوبة بما فيها وثيقة تثبت الفئة التي يقع ضمنها المتقدم للطلب وهم الجرحى وأسر الشهداء والأسر المهجرة والعائدة من النزوح الفاقدة لجميع أصولها والأسر المضيفة وفقير الحي والأفراد الذين يعملون أعمالاً مؤقتة أو موسمية والفئات الهشة من الأشخاص ذوي الإعاقة والفاقدة لمعيلها والأسر التي تعيلها نساء ورواد الأعمال والمسرحين من خدمة العلم المقبولين في برنامج دعمهم وتمكينهم والمسرحين نتيجة مرض أو إصابة غير ناجمة عن العمليات الحربية والمسرحين الذين أصبحوا معيلين نتيجة استشهاد أو وفاة المعيل أو أي سبب آخر.

وحسب التعميم يتم إدخال بيانات المتقدمين ممن توافرت فيهم الشروط والمعايير من توفير ضمانة وتقديم الوثيقة الخاصة التي تثبت الفئة التي تشمل المتقدم ثم إعداد جدول بالمتقدمين وإرساله لفرع مصرف التسليف مع إرسال الجدول بشكل إلكتروني لإدارة الصندوق.

وكان مصرف التسليف الشعبي أصدر في وقت سابق اليوم التعليمات الخاصة بمنح قروض لتمويل المشروعات متناهية الصغر بسعر الفائدة المدعوم من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية على أن تبدأ فروع المصرف باستقبال كتب الترشيح من الصندوق وطلبات القروض اعتباراً من أول يوم عمل رسمي من الأسبوع المقبل.

عامر ديب