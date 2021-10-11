تأهيل الساحات بين دواري الدلة والمطار بدير الزور

دير الزور-سانا

باشرت ورشات مجلس مدينة دير الزور بالتعاون مع مديرية الزراعة في المحافظة بتأهيل وتجميل وزراعة الساحات والجزر الوسطية في الشارع الممتد من دوار الدلة غربا ولغاية دوار المطار شرقا بالمدينة.

وبين رئيس مجلس المدينة المهندس رائد منديل لمراسل سانا أن العمل على تأهيل الساحات والجزر الوسطية في تلك المنطقة يهدف إلى تحسين البيئة المكانية واضفاء مظهر جمالي لمداخل المدينة ويأتي بعد الانتهاء من أعمال صيانة وتأهيل جسم الطريق وترميم القميص الاسفلتي فيه إثر تعرضه في الفترة السابقة لأضرار كبيرة جراء الإرهاب لافتاً إلى أنه من الشوارع الحيوية في المحافظة حيث يربط بين غرب وشرق المدينة من جهة الجنوب ويصل بين مطار دير الزور وباقي الأحياء.

من جانبه أشار رئيس دائرة الحراج بمديرية الزراعة المهندس محمد العمير إلى أن عمل ورشات مديرية الزراعة يتضمن تجهيز المواقع القابلة للزراعة وزراعتها بالازدرخت المظلي الذي يعد من الأشجار الحراجية المناسبة للجزر الوسطية وفسائل النخيل التي تم نزعها من أشجار النخيل “الأمهات” المنتشرة في المدينة بهدف الاستفادة منها.

ولفت العمير إلى أن العمل سيتواصل في المرحلة القادمة من حيث العناية المتواصلة بالأشجار والفسائل المزروعة من تنظيف وتقليم وسقاية.