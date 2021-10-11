النفط في أعلى مستوى له منذ سنوات

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم لتواصل مكاسبها في ظل أزمة طاقة تعصف باقتصادات عالمية وسط انتعاش في النشاط الاقتصادي وقيود على الإمدادات من كبار المنتجين.

وذكرت رويترز أن خام برنت ارتفع 2.17 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 84.56 دولاراً للبرميل وهو الأعلى منذ شهر تشرين الأول لعام 2018.

وصعد الخام الأمريكي 2.67 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 82.02 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2014.

وترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق ما يدعم النشاط الاقتصادي إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام الأمريكي لسبعة أسابيع.

كما صعدت أسعار الفحم والغاز والكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة في الأسابيع القليلة الماضية مدفوعة بنقص واسع النطاق للطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة ما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.

وتشهد بعض الولايات في الهند انقطاعا للكهرباء بسبب نقص الفحم في حين أمرت الحكومة الصينية شركات التعدين بتعزيز إنتاج الفحم مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وقررت منظمة أوبك وحلفاؤها في إطار ما يعرف بمجموعة (أوبك بلس) الأسبوع الماضي الإبقاء على زيادة معتدلة وتدريجية في الإنتاج.