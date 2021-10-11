محروس: نسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام لبنان

عمان-سانا

يلتقي منتخب سورية لكرة القدم بفئة الرجال نظيره اللبناني غداً عند الساعة السابعة مساء على ملعب القويسمة في العاصمة الأردنية عمان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد اليوم من اللجنة لمنظمة قال المدير الفني للمنتخب نزار محروس “انتظم اللاعبون بالتدريبات مباشرة وفور وصولنا من كوريا الجنوبية رغم أن الرحلة كانت شاقة وطويلة” لافتا إلى أن أداء المنتخب اللبناني جيد وكان حضوره قوياً في الجولات السابقة ونسعى أن نقدم مباراة كبيرة ونعيد البسمة والفرح للجماهير السورية ونحقق الفوز.

وأضاف محروس “مع مباراة الغد يتبقى سبع جولات ونتائج المباريات هي التي تحدد إذا كانت مباراة الغد هي مفصلية من عدمها.. لكن المباراة مهمة جداً كون فارق النقاط قليلاً ومتقارباً مع منتخبات الإمارات والعراق ولبنان للتفكير بالصعود المباشر أو على الأقل إلى الملحق لأن إيران وكوريا الجنوبية طريقهما يبدو واضحاً في التأهل بسبب الخبرة وجودة اللاعبين ولكن هذا لا يمنع باقي فرق المجموعة من المنافسة والقتال حتى آخر لحظة”.

بدوره أكد اللاعب عبد الرحمن ويس أن التحضيرات للمباراة مثالية تحت قيادة المدير الفني محروس ونحن مصممون على تقديم أداء جيد والحصول على ثلاث نقاط ولدينا طاقة إيجابية جيدة للظفر بالفوز.

وكان منتخبنا خسر في الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم أمام إيران صفر-1 ثم تعادل مع المنتخب الاماراتي بهدف لمثله وخسر أمام كورية الجنوبية 1-2.

محمد الخاطر