برلماني مصري: الوجود الأمريكي والتركي في سورية داعم للإرهاب

القاهرة-سانا

أكد البرلماني المصري عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع عاطف مغاوري ضرورة انسحاب القوات الأمريكية والتركية من الأراضي السورية باعتبارها قوات احتلال تخالف الشرعية الدولية وتنتهك السيادة السورية.

وقال مغاوري في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة اليوم: “الوجود الأمريكي غير الشرعي في سورية داعم للإرهاب وملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية ويخالف المواثيق الدولية وعلى المجتمع الدولي التدخل الفوري لإخراج القوات الأمريكية ومنعها من سرقة ثروات هذا البلد”.

وأضاف مغاوري: “يجب رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية فوراً لكونها تمثل اعتداء على السيادة السورية ومحاولة لفرض الهيمنة على قرارها وسياساتها وهي إجراءات لا تتفق مع القانون الدولي والتي تمارسها واشنطن ضد كل من يعارض سياساتها ومخططاتها”.