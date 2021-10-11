فلسطينيون يطالبون بالإفراج عن الأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب مئات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في بيت لحم بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ حياتهم.

ووفقاً لوكالة وفا أكد المشاركون في الوقفة بساحة المهد في بيت لحم استمرار دعمهم وتضامنهم مع الأسرى في معتقلات الاحتلال ولا سيما المضربين عن الطعام الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية رفضا لممارسات الاحتلال الوحشية بحقهم.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.