على بعد 1300 سنة ضوئية علماء فلك يكتشفون كوكباً فريداً

واشنطن-سانا

توصل علماء فلك لاكتشاف مثير يتعلق بمنظومة “جي دبليو اوريونيس” التي تبعد عنا مسافة 1300 سنة ضوئية فقط.

وكان العلماء في السابق يعتقدون أن “جي دبليو أوريونيس” لا تختلف كثيراً عن نظامنا الشمسي علماً أن هذه المنظومة عبارة عن ثلاثة نجوم محاطة جزئياً بحلقات من مخلفات الفضاء.

لكن دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيفادا الأمريكية أظهرت فجوة كبيرة في الحلقات ترابية الشكل حسبما ذكر موقع “سي نت” المتخصص بالأخبار العلمية.

وفي بحث نشرت نتائجه في مجلة “الجمعية الفلكية الملكية” أوضح عالم الفلك جيريمي سمولوود أن هناك احتمالاً لوجود كوكب أو كواكب ضخمة في المنطقة التي تفصل بين أقراص منظومة “جي دبليو أوريونيس”.

وأضاف سمولوود: “من المحتمل أن يكون هذا الكوكب أو الكواكب غازياً مثل المشتري إلا أن ما يميزه وجود ثلاث شموس تدور حوله”.

وكان علماء فلك اكتشفوا في السابق كواكب في أنظمة النجوم الثلاثية مثل “ال تي تي 1445 ايه بي” التي تحتوي على ثلاث شموس في سمائها ولكنها تدور حول أحد النجوم فقط.