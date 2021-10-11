ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين بريف دير الزور

دير الزور-سانا

أقدمت ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على مداهمة بلدة الحجنة شمال دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “مجموعات من ميليشيا (قسد) مدعومة من طيران الاحتلال الأمريكي شنت حملة مداهمة لعدد من منازل المدنيين في بلدة الحجنة بريف دير الزور الشمالي واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وصعدت ميليشيا (قسد) خلال الأيام الماضية من ممارساتها الإرهابية بحق المدنيين في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور على خلفية الاحتجاجات الواسعة ضد ممارساتها من قبل أهالي هذه المناطق حيث شنت يوم الجمعة الفائت حملة مداهمات شملت قرى الجسعة وتل الفرس بريف الحسكة واختطفت 4 شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة وذلك على خلفية الاحتجاجات التي خرجت ضدها أمس في ناحية تل براك بريف الحسكة الشمالي واستشهد على إثرها مدني وأصيب 15 آخرون من المدنيين برصاص ميليشيا (قسد).