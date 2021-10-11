هجوم على مقر لميليشيا (قسد) في تل حميس بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أصيب أربعة مسلحين من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجوم نفذته فصائل شعبية على أحد مقرات الميليشيا في ناحية تل حميس بريف الحسكة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية لمراسلة سانا بأن هجوماً نفذته الفصائل الشعبية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدف مقر ما يسمى “الجمارك” التابع لميليشيا “قسد” في ناحية تل حميس بريف الحسكة ما أسفر عن إصابة أربعة مسلحين من الميليشيا واحتراق صهريج نفط وسيارات عسكرية للميليشيا.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” فرضت على الفور طوقاً أمنياً حول مكان الهجوم واستقدمت تعزيزات من مسلحيها.

وقتل أمس مسلحان من ميليشيا “قسد” في هجوم نفذته الفصائل الشعبية في غرب قرية جزعة التابعة لناحية تل حميس بريف الحسكة.