صحة الحسكة تستلم كميات إضافية من لقاح كورونا

الحسكة – سانا

استلمت مديرية الصحة في الحسكة كميات إضافية من لقاح كورونا مقدمة من وزارة الصحة للاستمرار في تنفيذ حملة اللقاح في المراكز المحددة في المحافظة.

وبين مدير الصحة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن الكميات الإضافية المستلمة من اللقاح تضمنت 25 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني “سينوفارم” الذي سيتم توزيعه على المراكز الصحية المعتمدة في المحافظة لتنفيذ حملة اللقاح الاعتيادية في مركز مديرية الصحة والمركز الطبي المحدث والمشفى الوطني في مدينة الحسكة إضافة إلى 4 مراكز صحية ثابتة منتشرة في مناطق مختلفة.

وأشار إلى أن مراكز التلقيح المعتمدة مستمرة في تقديم اللقاح للمواطنين بشكل يومي إضافة إلى أن مراكز وأقسام الحجر الصحي المعتمدة تستمر في إجراء المسحات للمواطنين الذي يعانون من أعراض الإصابة بالفيروس وتقديم الرعاية الطبية لمن تثبت إصابته.

وكانت مديرية صحة الحسكة وضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا للمواطنين فوق الـ18 عاماً التي نفذتها مؤخراً قد استهدفت باللقاح 11028 مواطناً في مختلف أرجاء المحافظة.