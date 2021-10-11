تعرف على أهمية حمض الليمون !!

سانا

أكدت دراسة جديدة أن استخدام كمية منخفضة من حمض الليمون لا يدعو للقلق، وهو مفيد لبعض خصائص الجسم.

وأظهرت الدراسة التي تم نشرها في مجلة “sciencedirect” الألمانية أن تناول جرعات منخفضة من حمض الليمون يساعد في علاج الالتهابات المزمنة والإجهاد التأكسدي للدماغ ويساعد في امتصاص المعادن، وخاصة الكالسيوم والفوسفور.

ووفقًا لعيادة الأحجار الأيضية في مستشفى جامعة ويسكونسن ماديسون الأميركية، يمكن أن يكون حمض الليمون مفيدًا في الحماية من حصوات الكلى.

ويعتبر حمض الليمون أو حمض الستريك حمضا عضويا ضعيفا يستخدم كمواد حافظة طبيعية يوجد بشكل كبير في الليمون والفواكه الحمضية الأخرى.