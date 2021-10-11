مدرسة جديدة في الكسوة تستوعب 600 طالب

ريف دمشق-سانا

وضعت وزارة التربية بالتعاون مع محافظة القنيطرة مدرسة الشهيد نارت قردن حلقة أولى بالخدمة اليوم في الكسوة بريف دمشق-تجمع النازحين بتكلفة تتجاوز 225 مليون ليرة.

وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد في تصريح للصحفيين أن اختيار موقع المدرسة جاء لكونها منطقة مكتظة بالسكان وفيها عدد كبير من الطلاب الذين كانوا يضطرون إلى الدوام بمدارس أخرى مبيناً أن العمل جار على متابعة إعادة إعمار وتأهيل المدارس وفق خطة مدروسة بالتعاون مع المنظمات الدولية.

بدوره أوضح محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل أن المدرسة تستقطب أبناء القنيطرة وريف دمشق وأن العمل التشاركي مع وزارة التربية مستمر لتأهيل مزيد من المدارس.

وتتألف المدرسة من 22 غرفة صفية منها 18 شعبة وبطاقة استيعابية 600 تلميذ وتلميذة سيلتحقون يوم غد بالمدرسة لتخفيف أعباء ضغط الدوام الثاني في المدارس المجاورة لها وفق ما صرح مدير التربية في محافظة القنيطرة عماد الأسعد لـ سانا.

ولفت الأسعد إلى أن المدرسة مجهزة بالأثاث وكامل التجهيزات وبعد وضعها بالخدمة أصبح عدد المدارس في المنطقة الشرقية من مدينة الكسوة 4 مدارس حلقة أولى ومدرستين حلقة ثانية ومدرسة ثانوية واحدة.

مديرة المدرسة فريدة ناخ أشارت إلى أن المدرسة ستخفف العبء عن الطلاب الذين كانوا يداومون في مدرسة نارت قردن حلقة ثانية دوام مسائي عبر فصل الحلقة الأولى عن الثانية بواقع 600 طالب في الأولى و622 في الثانية لافتة إلى تأمين الكادر التدريسي والإداري للمدرسة بشكل كامل.

رحاب علي وغسان علي