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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال الاجتماع رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز في بلغراد
2021-10-11
دوبرافا: الاتحاد الأوروبي شريك واشنطن في تخريب سورية
2021-10-11
مشاركة سورية فاعلة بمعرض الرياض الدولي للكتاب
2021-10-10
3 معلمين سوريين يفوزون بجائزة المعلم العالمي 2021
2021-10-10
حمية: التعاون بين سورية ولبنان أولوية
2021-10-10
بحث آفاق العمل الإماراتي السوري المشترك في المجال الزراعي
2021-10-10
(أجنحة الشام) تشارك في معرض إكسبو دبي 2020
2021-10-09
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2021-10-11
الوزير سالم: تركيزنا على كل ما يحتاجه المواطن من سلع أساسية وبأقل الأسعار
2021-10-10
ترميم مجمع درعا البلد الطبي جزئياً وتزويده بمجموعة توليد
2021-10-10
طرطوس.. تكريم أسر شهداء ومنحهم وسام الإخلاص
2021-10-10
برعاية الرئيس الأسد.. تخريج دورة جديدة من طالبات الكلية العسكرية للبنات – فيديو
2021-10-10
توضيح من مشروع جريح الوطن حول الإعانة المالية
2021-10-10
مشروع خدمي جديد في داريا
2021-10-10
رياضة
البولندية شيانتيك تصعد للدور الثالث من بطولة إنديان ويلز
2021-10-11
تونس تتعادل مع موريتانيا في تصفيات مونديال قطر 2022
2021-10-11
الذهبية الرابعة لإيران في بطولة العالم للمصارعة الرومانية
2021-10-10
فرنسا تتوج بكأس دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
2021-10-10
الرباع السوري كامل الأسمر رابعاً ببطولة العالم للشباب برفعة النتر
2021-10-10
منتخب سورية الأولمبي يخسر أمام نظيره الأردني بنصف نهائي غرب آسيا
2021-10-10
إيطاليا في المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية
2021-10-10
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2021-10-11
التسليف الشعبي يطرح قروضاً مدعومة للمشاريع متناهية الصغر
2021-10-11
الرئيس الصربي: روسيا أرست الأمان لإنتاج الطاقة في صربيا
2021-10-10
تعديل عينة مؤشر (الأسهم القيادية) في سوق دمشق للأوراق المالية
2021-10-10
بخيطان الصوف الشابة دينا تحيك مشروعها الصغير
2021-10-10
توفير السويداء يبدأ خطة إقراض جديدة بقيمة مليار و750 مليون ليرة
2021-10-10
4701 هكتار لزراعة المحاصيل العلفية والرعوية بالغاب
2021-10-10
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2021-10-11
فيديو
2021-10-11
maha
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