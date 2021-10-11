تعيين 150 عاملاً بعقود موسمية في مراكز إنتاج شتول الغراس وحماية الغابات بحماة

حماة-سانا

عينت مديرية زراعة حماة 150 عاملاً بعقود موسمية لمدة ثلاثة أشهر بصفة عمال في مشاريع الإنتاج الزراعي ومركز حماية الغابات.

وذكر سامي أبو دان مدير زراعة حماة المكلف في تصريح لمراسل سانا أنه تم توزيع العمال الجدد على ثلاث مناطق حراجية موزعة على مصياف وحماة والسلمية وعلى مشروع تنمية وتقليم الغابات كما جرى توزيع البعض منهم على سبعة مراكز إنتاج الشتول والغراس وهي البيه والوراقة ومركز حماة والمزيرعة والشيحة والكفير وتيزين.

وأوضح أبو دان أن المديرية تعمل على توسيع دائرة العمال الموسميين المعينين هذا الموسم إلى 500 عامل خلال الأشهر القادمة وهو ما يشكل قوة دعم للمراكز الإنتاجية ومراكز حماية الغابات في ظل النقص الحاصل في عدد العاملين منوهاً بجهود العاملين الحاليين في تنفيذ الخطة السنوية المقررة سواء في مشاريع التربية وتنمية الغراس والغابات.