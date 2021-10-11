أمسية شعرية تنوعت بين الشطرين والنثر في ثقافي الميدان

دمشق-سانا

تناولت الأمسية التي أقامها المركز الثقافي في الميدان مواضيع وطنية وإنسانية واجتماعية مقتصرة بالشكل على أسلوب الشطرين والنثر خلال الالتزام بالمستوى الفني واللغة.

وألقى الشاعر غالب جازية عضو اتحاد الكتاب العرب عدداً من النصوص الشعرية التي كان الهم الوطني فيها واضحاً والعاطفة الصادقة متحركة مع الحدث والموسيقا الشعرية إضافة إلى نصوص تطرح الهم الاجتماعي عبر الالتزام بالموزون والشطرين واللغة.

كما ألقت الشاعرة طهران الصارم عضو الاتحاد نصوصاً نثرية اعتمدت فيها على التشكيل الفني والرمز الذي يوحي إلى قضايا إنسانية وهموم كبيرة ملتزمة باللغة والوصول إلى ذائقة المتلقي دون اللجوء إلى الضبابية.

وقالت ليلى صعب رئيسة المركز الثقافي في الميدان الجمع بين الموزون والنثر ضرورة ثقافية ملحة شرط أن يكون النثر قد ارتقى إلى مستوى الشعر والتزم بمقومات الثقافة مثل اللغة والإبداع.

حضر الأمسية مديرة الثقافة نعيمة سليمان وعدد من الأدباء والمثقفين.