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دوبرافا: الاتحاد الأوروبي شريك واشنطن في تخريب سورية 

2021-10-11

براغ-سانا

أكد عضو مجلس الشيوخ التشيكي ياروسلاف دوبرافا أن الاتحاد الأوروبي كان شريكاً للولايات المتحدة في تخريب سورية وغيرها من الدول الأمر الذي يعتبر وصمة عار عليه.

وأشار دوبرافا في مقال له بموقع “أوائل الأخبار اليوم” الإلكتروني إلى أن الكثير من الناس مصابون بخيبة أمل من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي بسبب ممارساتهما التخريبية في سورية والعراق وليبيا ويوغسلافيا السابقة وأفغانستان.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يمارس الكذب حين يزعم بأن تشيكيا مهددة من قبل روسيا.

وكان دوبرافا أكد في تصريح سابق لمراسل سانا في براغ أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يناسبها وجود دول مزدهرة مثل سورية لا تخضع لها ولذلك أسهمت بشكل كبير في صنع تنظيم “داعش” الإرهابي وتسليحه وسعت إلى تكرار السيناريو العراقي والليبي في سورية غير أنها أخفقت بذلك.

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