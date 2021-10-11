فرنسا تتوج بكأس دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا

روما-سانا

توج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه على نظيره الإسباني 2-1 في النهائي الذي جمعهما اليوم على ملعب سان سيرو في مدينة ميلان.

وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل في الدقيقة الـ 64 عن طريق ميكيل أوريازابال وعادل كريم بنزيما سريعا للمنتخب الفرنسي بعدها بدقيقتين وفي الدقيقة الـ 80 سجل كيليان مبابي هدف التقدم لمنتخب الديوك لتنتهي المباراة النهائية بفوز فرنسا بنتيجة 2-1.

وكانت ايطاليا أحرزت المركز الثالث للبطولة إثر فوزها على بلجيكا بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التي جرت أحداثها في وقت سابق اليوم.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية رفعت كأسها البرتغال بعد فوزها في النهائي على هولندا بهدف دون مقابل عام 2019.