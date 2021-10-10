بدء أعمال ترميم برجي الكنيسة والظاهر بيبرس في قلعة الحصن

حمص-سانا

بدأ العمل في مشروع ترميم برج الكنيسة والظاهر بيبرس ومحيطهما في قلعة الحصن بحمص من الجانبين السوري والهنغاري.

وتأتي أعمال الترميم وفق المشروع الذي وقع في حزيران الماضي بين المديرية العامة للآثار والمتاحف وهيئة مار افرام السرياني عبر مذكرة تفاهم.

وذكرت مديرة القلعة نعيمة محرطم لمراسلة سانا أن أعمال الترميم والتأهيل تمتد حتى نهاية عام 2025 إضافة للأعمال الموازية للمشروع التي تنفذها القلعة وتشمل تأهيل المسار السياحي فيها والممول من وزارة السياحة.

وتتضمن الأعمال استبدال واجهة كوة قطع التذاكر بواجهة خشبية عند المدخل الرئيس للقلعة وتركيب لوحات الدلالة واللوحات التعريفية في القلعة مع العلم أنه تم الانتهاء من تركيب وتنفيذ المنجور الحديدي لبرج الملك وتركيب الأبواب والنوافذ واستثمار الموقع كاستراحة وكافتيريا.

وأوضح رئيس الشعبة الهندسية في القلعة المهندس حازم حنا أن أعمال الترميم قسمت لثلاث مراحل هي ترميم واجهة برج الظاهر بيبرس والجزء المتهدم من قبو البرج والدرج الملاصق له وترميم عدة أماكن في محيط البرج ودرج السلطان قلاوون إضافة إلى عزل سطح برج الظاهر بيبرس.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع والتي من المتوقع أن تنتهي في آذار القادم تتضمن تركيب أبواب ونوافذ خشبية لبرج الكنيسة وذلك لحماية الفريسكات فيها من رطوبة الجو مبيناً أنه من الممكن استخدام البرج كمتحف موقعي.

وبين حنا أن المرحلة الثالثة تشمل دعم الجدار الشمالي للاسطبل الثاني في الجهة الجنوبية من القلعة حيث أن الكتلة الداعمة للجدار والتي توازن دفع القوس والسقف في هذه الجهة مفقود قسم كبير منها وبالتالي فإن حالة الجدار الانشائية خطرة جداً وغير مستقرة وتحتاج إلى تدخل اسعافي لإعادة التوازن إلى الكتلة.

يذكر أن أعمال الترميم تتم بإشراف مديرية الآثار والمتاحف بالتعاون مع بطريركية انطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مع الطرف الممول للمشروع وهو مؤسسة هنغاري هيلبس ويمثلها جامعة بيتر بازماني الكاثوليكية في هنغاريا.

مثال جمول