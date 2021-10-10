الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال هو أساس الإرهاب

القدس المحتلة-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الاحتلال الإسرائيلي هو أساس الإرهاب وذلك رداً على التصريحات المسيئة التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ووفقاً لوكالة وفا أوضح أبو ردينة أن ما جاء في تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بهذا الصدد “مرفوض” ويعبر عن الفكر الاستعماري مؤكداً أن السلام لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال عن أرض فلسطين ومقدساتها.

وقال أبو ردينة: “الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس دولة معترف بها وهي عضو مراقب في الأمم المتحدة منذ عام 2012 وبالتالي لا تحتاج لقبول بينيت أو رفضه”.

وجدد أبو ردينة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه ومقدساته وسيبقى متمسكاً بثوابته الوطنية غير القابلة للمساومة.