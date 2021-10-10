تعديل عينة مؤشر (الأسهم القيادية) في سوق دمشق للأوراق المالية

دمشق-سانا

عدلت سوق دمشق للأوراق المالية عينة مؤشر الأسهم القيادية “دي إل إكس” اعتبارا من جلسة اليوم بعد أن أخرجت سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بسبب عدم تحقيقها معايير الدخول في المؤشر.

وأوضحت إدارة السوق في قرار لها حصلت سانا على نسخة منه أنه تم إدخال سهمي شركة اسمنت البادية وبنك سورية والمهجر في عينة مؤشر الأسهم القيادية وتعديل عدد الأسهم الحرة لأوراق بنك البركة وبنك الشام وبنك قطر الوطني الداخلة في عينة المؤشر المذكور.

وبموجب القرار فإن الشركات الداخلة في معادلة مؤشر “الأسهم القيادية” أصبحت ست شركات هي.. اسمنت البادية بعدد أسهم 96908916 سهما بسعر أساس للسهم 69ر5249 ليرة وبنك البركة 83710090 سهما بسعر 08ر938 ليرة وبنك سورية والمهجر 43539000 سهم بسعر 79ر604 ليرات وبنك الشام 40200000 سهم بسعر 75ر842 ليرة وبنك قطر الوطني 47231306 أسهم بسعر 77ر749 ليرة وبنك س من جهة ثانية طلبت ادارة السوق من الشركات المدرجة أوراقها تزويد الإدارة بإفصاحات البيانات المالية الربعية لنهاية فترة 30-9-2021 بناء على نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف سوق دمشق للأوراق المالية وذلك في مدة أقصاها نهاية شهر تشرين الأول الجاري.

أحمد سليمان