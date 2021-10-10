التميمي: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات جريمة

القدس المحتلة-سانا

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المقدسات في الأراضي الفلسطينية جريمة وعلى المجتمع الدولي محاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح التميمي في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن انتهاكات الاحتلال للمقدسات وحرمة الموتى في الأراضي الفلسطينية والتي كان أحدثها الجريمة بحق المقبرة اليوسفية قرب المسجد الأقصى تضع المجتمع الدولي وهيئاته في مرمى الاتهام والمشاركة بهذا الانتهاك لكونه يصمت ويتغاضى عن ردع ومساءلة الاحتلال.

وأشار التميمي إلى أن حرمة الموتى مصونة لدى الديانات السماوية والقوانين الوضعية وفي مقدمتها القانون الدولي والتي تنتهكها سلطات الاحتلال بشكل صارخ وعلني ضاربة عرض الحائط بكل القيم وكل المحظورات الدينية والأخلاقية.