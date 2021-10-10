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بمشاركة سورية.. الاجتماع رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز ينطلق غداً

2021-10-10

بلغراد-سانا

تنطلق يوم غد في العاصمة الصربية بلغراد أعمال الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز.

وتشارك الجمهورية العربية السورية في الاجتماع بوفد يترأسه الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ويضم الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص والدكتور عمار عوض القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في بلغراد.

وسيلتقي الوزير المقداد عدداً من نظرائه المشاركين بالاجتماع حيث ستتم مناقشة أوضاع حركة عدم الانحياز والتطورات الدولية والعلاقات الثنائية.

وكان في استقبال الوزير المقداد والوفد المرافق في بلغراد معاون وزير الخارجية الصربي ديانا إيفانشيتش.

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