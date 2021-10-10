الوضع الصحي في مدارس السويداء مطمئن

السويداء-سانا

أكدت دائرة الصحة المدرسية في مديرية التربية في السويداء أن الوضع الصحي في مدارس المحافظة مطمئن مع متابعة حالات الإصابة المحدودة بفيروس كورونا بين الكوادر التدريسية والإدارية والطلاب مع اتخاذ الإجراءات والتعليمات اللازمة حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضح رئيس الدائرة الدكتور خير أبو فخر في تصريح لمراسل سانا أن هناك متابعة يومية من قبل الدائرة بالتنسيق مع مديرية الصحة عبر القيام بجولات وزيارات طبية إلى المدارس أو التواصل مع المشرفين الصحيين فيها للوقوف على الوضع الصحي ومتابعة أي حالة مرضية للتعامل معها مشيراً إلى أنه عند وجود أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والمدرسين يتم إعطاؤهم استراحة مرضية وتوجيههم لأخذ المسحة للتأكد من الإصابة أو عدمها مع متابعة تنفيذ زيارات متكررة لأطباء الصحة المدرسية إلى المدارس التي ظهرت بها بعض الحالات لفحص المخالطين ومتابعة حالتهم الصحية.

وبين أن عدد الحالات المسجلة منذ بدء العام الدراسي ولغاية يوم الخميس الماضي بلغ 25 إصابة بين الكوادر التدريسية والإدارية إضافة إلى إصابة سبعة طلاب بمدارس متفرقة مثبتة بالمسحة وهي تعتبر نسبة محدودة مقارنة مع أعداد الطلاب والعاملين في القطاع التربوي.

ولفت أبو فخر إلى متابعة عمليات التعقيم وخاصة لمياه الشرب والمشارب والحمامات والغرف الصفية بإشراف مديري المدارس والمشرفين الصحيين فيها وتطبيق البروتوكول الصحي المعمول به داعياً الأهالي والكوادر التدريسية إلى أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.