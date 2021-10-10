بحث آفاق العمل الإماراتي السوري المشترك في المجال الزراعي

دمشق-سانا

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق ندوة افتراضية بعنوان “الإمارات بلد الاستثمار” بمشاركة شخصيات اقتصادية سورية بحثت خلالها آفاق العمل الإماراتي السوري المشترك وخاصة في المجال الزراعي والأمن الغذائي.

وتضمنت الندوة شرحاً مفصلاً من القائم بأعمال السفارة الإماراتية عبد الحكيم النعيمي عن البيئة الاستثمارية في الإمارات ومقومات الأمان المحيطة بالاستثمار الأجنبي من حيث الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتنوع مرافق الأعمال وسهولة ممارستها والاقتصاد المفتوح والكفاءات والعمالة الماهرة إضافة إلى سلة كبيرة من حوافز الاستثمار التي تضمنها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات.

وأشار المشاركون في الندوة إلى إمكانية استفادة سورية من التجربة الإماراتية حيث يمكن للإمارات أن تمثل جسراً لإدخال التكنولوجيات الحديثة للتعامل مع البيئة الزراعية ومواءمتها مع القدرات والخبرات الزراعية السورية التقليدية العريقة بما يتيح الفرصة للتعاون الاستثماري ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلدين.

وسيم العدوي